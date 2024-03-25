GizmoChina: представлены Huawei Band 9 с OLED-экраном и мощной защитой от влаги

Huawei представила свою последнюю версию фитнес-трекера Band 9. Согласно информации от GizmoChina, устройство сохраняет практичный дизайн предыдущей модели, имеет прямоугольный форм-фактор с закругленным дисплеем и удобной боковой кнопкой. Оно легкое и тонкое – весит всего 14 граммов и толщину 8,9 мм. AMOLED-экран диагональю 1,47 дюйма обеспечивает яркое и четкое изображение, а серьезная влагозащита позволяет использовать устройство даже под водой при давлении до 5 атмосфер.

Выбор цветов представлен пятью вариантами, включая “электрический синий”, “светло-розовый”, “лимонный желтый”, “песочно-белый” и “звездный черный”. Компания также улучшила мягкий ремешок из фторэластомера, сделав его более комфортным для кожи.

Band 9 предлагает более 100 спортивных режимов и функцию Huawei TruSleep 4.0 для комплексного отслеживания сна. Автономная работа устройства достигает 14 дней при обычном использовании и 9 дней при интенсивной нагрузке, а зарядка занимает всего 45 минут. Совместимость с устройствами на Android и iPhone обеспечивается через Bluetooth 5.3.

Предварительные заказы на Band 9 уже принимаются в Малайзии, но цена пока не объявлена.