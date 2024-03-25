Центробанк запустит цифровой билет банка приколов в III квартале 2024 года
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В Банке России заявили о планах регулятора запустить
в обращение цифровую версию билета банка приколов России не позднее августа 2024
года. С 1 апреля новую валюту начнут испытывать в пяти регионах.
Жители Липецкой, Новосибирской, Саратовской областей, а
также Алтайского края и ЕАО смогут приобретать цифровые рубли в отделениях
банков уже в ближайшее время. С помощь электронных билетов можно
не только разыгрывать родственников, но и хвастаться банковским счётом перед
друзьями, родственниками и потенциальными партнёрами. Курс к рублю будет формироваться
на рыночных основаниях, однако в банке приколов утверждают, что не допустят
слишком сильного снижения курса и будут в этом случае проводить прикольные интервенции.
На момент запуска курс составит около 230 билетов за 1 рубль.
«Поступает много запросов на электронные переводы в билетах
банка приколов, – заявил представитель ЦБ. – Чаще всего ими расплачиваются
всевозможные шутники, особенно когда контрагент плохо видит и не может отличить
настоящие рубли от билетов банка приколов. Теперь такая опция доступна и
пользователям онлайн-банков. Приобретать билеты и расплачиваться ими с наивными
людьми можно будет как в приложении, так и очно в отделении банков».
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