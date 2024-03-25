Центробанк запустит цифровой билет банка приколов в III квартале 2024 года

В Банке России заявили о планах регулятора запустить

в обращение цифровую версию билета банка приколов России не позднее августа 2024

года. С 1 апреля новую валюту начнут испытывать в пяти регионах.

Жители Липецкой, Новосибирской, Саратовской областей, а

также Алтайского края и ЕАО смогут приобретать цифровые рубли в отделениях

банков уже в ближайшее время. С помощь электронных билетов можно

не только разыгрывать родственников, но и хвастаться банковским счётом перед

друзьями, родственниками и потенциальными партнёрами. Курс к рублю будет формироваться

на рыночных основаниях, однако в банке приколов утверждают, что не допустят

слишком сильного снижения курса и будут в этом случае проводить прикольные интервенции.

На момент запуска курс составит около 230 билетов за 1 рубль.

«Поступает много запросов на электронные переводы в билетах

банка приколов, – заявил представитель ЦБ. – Чаще всего ими расплачиваются

всевозможные шутники, особенно когда контрагент плохо видит и не может отличить

настоящие рубли от билетов банка приколов. Теперь такая опция доступна и

пользователям онлайн-банков. Приобретать билеты и расплачиваться ими с наивными

людьми можно будет как в приложении, так и очно в отделении банков».

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