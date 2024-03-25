Компания Samsung готовит к выпуску сразу три модели новых смарт-часов

Компания Samsung внесет изменения в свои умные часы Galaxy Watch, выпустив в 2024 году три версии модели, вместо привычных двух, пишет издание GizmoChina.

По новым данным, Samsung представит три версии Galaxy Watch 7 в 2024 году. Также появились слухи о смене схемы нумерации моделей новой линейки. Самая доступная версия будет обозначена номерами SM-L300 и SM-L305, версия среднего уровня – SM-L310 и SM-L315. Самый дорогой вариант получит номера SM-L700 и SM-L705. Версии с номерами, заканчивающимися на цифру 5, будут иметь возможность подключения к сотовой связи через модуль eSIM.

Кроме того, отмечается увеличение внутренней памяти Galaxy Watch 7 до 32 ГБ по сравнению с 16 ГБ в предыдущих моделях. Это расширение памяти будет полезным для пользователей, позволяя загружать больше приложений, циферблатов и музыки для оффлайн-воспроизведения.

Предполагается, что линейка Galaxy Watch 7 будет оснащена Wear OS 5 на базе Android 14. Новые умные часы Samsung, вероятно, будут анонсированы на следующей презентации Galaxy Unpacked в июле 2024 года, вместе с Galaxy Z Flip и Fold 6, Galaxy Buds 3 и Galaxy Ring.