Сотрудничавший с Пугачевой музыкант Левшин высказался о возвращении Примадонны в Россию

Высказывания и поведение Примадонны за границей разделяет ее поклонников на два лагеря. Музыкант Александр Левшин, долгое время сотрудничавший с Пугачевой, объяснил ее поведение. Он также не исключил возможности ее возвращения в Россию.

Левшин утверждает, что эмоциональные высказывания Пугачевой не отражают ее реальные чувства и могут быть результатом стресса или нервного напряжения. Он подчеркнул, что поведение певицы в данный момент скорее всего связано с семейными обстоятельствами.

Левшин отметил, что крепкое словцо артистки в адрес Стаса Михайлова не является для него сюрпризом, поскольку Пугачева ранее также использовала ненормативную лексику в общении. Он утверждает, что такие моменты не влияют на общее отношение и профессиональное сотрудничество.

Несмотря на пребывание за границей, Пугачева несколько раз посещала Россию в прошлом году. Левшин считает, что возможно в ближайшем будущем она снова появится в Москве.

Кроме того, Левшин ответил на вопрос о своих заработках за время работы с Пугачевой. Он уточнил, что они значительно меньше, чем у самой исполнительницы.