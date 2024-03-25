Макрон подарил Зеленскому белое знамя Иоахима Мюрата

В ходе встречи

с французским лидером Владимир Зеленский получил от него в подарок легендарное

белое знамя, принадлежавшее наполеоновскому маршалу Иоахиму Мюрату. По словам Эмманюэля

Макрона, французская армия сражается под ним уже 200 лет.

Впервые белое

знамя Мюрат поднял под Москвой во время кампании 1812 года. После падения

режима Наполеона и установления республики знамя перекочевало в музей Тюильри,

откуда его доставали во время самых знаковых событий французской истории. Так,

со знаменем Мюрата в руках генерал Андре Мажино остановил наступление вермахта

в страну, не допустив её оккупации нацистами. Передавая реликвию украинскому

лидеру, Макрон напутствовал его, что в решающий момент необходимо высоко

поднять над головой этот флаг и одержать столь же сокрушительную победу, как армия

Франции при Азенкуре в 1415 году.

«Вот уже двести

лет ни одно знаковое сражение нашего славного легиона не обходится без этого

знамени, – похвастался Макрон. – Но мир изменился. Теперь флаг Иоахима Мюрата

необходим Украине. Я призываю вас, мой друг (Макрон обращается к Зеленскому –

ред.) – поднимите флаг сразу, не мешкая. Пусть русские видят вашу

решимость, пусть узнают, что ваши границы защищают вас так же хорошо, как линия

Мажино, а ваши войска так же подготовлены и мотивированы, как воины Шарля д’Альбрэ

при Азенкуре. Желаю вам удачи и жду вас в ближайшее время на вашей вилле в

Ницце. Паспорта для жены и детей уже готовы».

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