 

Мнение: Кто запустил «Ландромат»

25.03.2024, 9:00, Разное
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В Замоскворецком районом суде Москвы продолжается рассмотрение уголовного дела, по которому трое фигурантов обвиняются в участии в преступном сообществе. Это статья 210 УК России. А еще восьмерым подсудимым инкриминируется часть 2 статьи 172 УК – незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой и сопряженная «с извлечением дохода в особо крупном размере».

Это уголовное дело – одно из ответвлений затянувшейся истории, уже ставшей настоящим триллером, окутанной тайнами и легендами, и известной и в России, и далеко за пределами нашей страны под названием «Молдавский Ландромат».

Есть очень веские основания для предположения, что «Ландромат» запустил Герман Горбунцов – беглый российский банкир, скрывающийся в Лондоне.

Парадоксально, но по «ландроматным» уголовным делам Горбунцов ни в чем не обвиняется. Он проходит в качестве свидетеля.

Подробности – в программе:

Как обычно, выложил видео не только на YouTube, но и в Rutube.

Ну и напоминаю, что мой личный дневник переехал на мою страницу в Telegram-канал. Подписывайтесь!

Документальный фильм «Конек Горбунцова»

Источник: Ирек Муртазин


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