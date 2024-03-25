Мнение: Кто запустил «Ландромат»
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В Замоскворецком районом суде Москвы продолжается рассмотрение уголовного дела, по которому трое фигурантов обвиняются в участии в преступном сообществе. Это статья 210 УК России. А еще восьмерым подсудимым инкриминируется часть 2 статьи 172 УК – незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой и сопряженная «с извлечением дохода в особо крупном размере».
Это уголовное дело – одно из ответвлений затянувшейся истории, уже ставшей настоящим триллером, окутанной тайнами и легендами, и известной и в России, и далеко за пределами нашей страны под названием «Молдавский Ландромат».
Есть очень веские основания для предположения, что «Ландромат» запустил Герман Горбунцов – беглый российский банкир, скрывающийся в Лондоне.
Парадоксально, но по «ландроматным» уголовным делам Горбунцов ни в чем не обвиняется. Он проходит в качестве свидетеля.
Подробности – в программе:
Как обычно, выложил видео не только на YouTube, но и в Rutube.
Ну и напоминаю, что мой личный дневник переехал на мою страницу в Telegram-канал. Подписывайтесь!
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Источник: Ирек Муртазин
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