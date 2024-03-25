 

Bloomberg: на iPhone для китайского рынка будет предустанавливаться ИИ от Baidu

25.03.2024, 8:24, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

По информации издания Bloomberg, Apple рассматривает возможность использования генеративного искусственного интеллекта от Baidu на своих устройствах для китайского рынка. Они провели первые переговоры об этом искусственном интеллекте, пытаясь найти местного партнера из-за строгих правил китайских регулирующих органов.

Baidu, один из ведущих разработчиков искусственного интеллекта в Китае, стал объектом интереса для Apple из-за регулятивных ограничений в стране. Это обусловлено тем, что американские аналоги, такие как ChatGPT от OpenAI, недоступны в Китае.

Apple также вела переговоры с другими компаниями, такими как OpenAI и Google, на предмет использования их технологий искусственного интеллекта в своих продуктах. Samsung уже решила заменить решение от Google на продукт от Baidu в своих смартфонах серии Galaxy S24 для китайского рынка.

Это решение отражает изменения в предпочтениях китайского рынка, который все чаще отказывается от продуктов американских компаний в пользу других иностранных или китайских альтернатив.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.03 / Где в США с наибольшей вероятностью можно наблюдать НЛО?

25.03 / Мнение: О мести и ярости в зоне спецоперации… Пощады не будет никому?

25.03 / Мнение: Пока горит свеча

25.03 / Мнение: О чудесном спасении певца SHAMAN’a… Повезло?

24.03 / Рупор кремлевской пропаганды: Атака на Севастополь – 23.03.2024

24.03 / Мнение: История советского минитрактора, причины убыточности советского с/х и проблемы с едой в 1980-е

24.03 / Рупор кремлевской пропаганды: Как Франция 60 лет грабила «независимую» Африку

24.03 / Полнолуние в Весах – время поставить баланс и гармонию в отношениях на первое место: Таро-гороскоп для всех знаков

24.03 / Мнение: О запрете огнестрела

24.03 / Карпин: Удаление Гайича в матче сборных России и Сербии – по правилам

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика