Bloomberg: на iPhone для китайского рынка будет предустанавливаться ИИ от Baidu

По информации издания Bloomberg, Apple рассматривает возможность использования генеративного искусственного интеллекта от Baidu на своих устройствах для китайского рынка. Они провели первые переговоры об этом искусственном интеллекте, пытаясь найти местного партнера из-за строгих правил китайских регулирующих органов.

Baidu, один из ведущих разработчиков искусственного интеллекта в Китае, стал объектом интереса для Apple из-за регулятивных ограничений в стране. Это обусловлено тем, что американские аналоги, такие как ChatGPT от OpenAI, недоступны в Китае.

Apple также вела переговоры с другими компаниями, такими как OpenAI и Google, на предмет использования их технологий искусственного интеллекта в своих продуктах. Samsung уже решила заменить решение от Google на продукт от Baidu в своих смартфонах серии Galaxy S24 для китайского рынка.

Это решение отражает изменения в предпочтениях китайского рынка, который все чаще отказывается от продуктов американских компаний в пользу других иностранных или китайских альтернатив.