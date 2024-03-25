 

Где в США с наибольшей вероятностью можно наблюдать НЛО?

25.03.2024, 6:29, Разное
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Исследователи из Университета Юты выяснили, что западные штаты США являются местами наиболее частых наблюдений неопознанных аномальных явлений (UAP), ранее известных как НЛО.

Анализ 98 724 наблюдений, зарегистрированных Национальным центром сообщений об НЛО (NUFORC) с 2001 по 2020 год, показал, что большинство наблюдений сосредоточено в менее освещенных штатах, таких как Вашингтон, Невада и Нью-Мексико.

– Запад имеет историческую связь с UAP, – пояснил географ Ричард Медина из Университета Юты. – Здесь есть активное сообщество любителей активного отдыха, которые часто выходят на улицу и смотрят в небо.

Исследователи изучили два фактора, влияющих на наблюдения: возможность обзора неба и вероятность присутствия объектов в небе. Они обнаружили, что люди, скорее всего, сообщают о необычных явлениях в условиях, когда трудно разглядеть объекты в небе.

– Наличие данных о том, какие факторы влияют на наблюдения и где они с наибольшей вероятностью произойдут, будет полезно для выяснения того, о чем именно сообщается, – считает географ Саймон Брюер из Университета Юты.

Исследование также выявило достоверные взаимосвязи между группами наблюдений и коммерческим и военным воздушным движением. Это предполагает, что люди могут ошибочно принимать обычные технологии за UAP.

– Изучая пространственное распределение сообщений и то, как они соотносятся с местной средой, мы надеемся предоставить географический контекст, который может помочь понять сообщения, – отметил Брюер.


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