Мнение: О мести и ярости в зоне спецоперации… Пощады не будет никому?



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И хотя основное внимание приковано сейчас к трагедии в подмосковном Красногорске и событиям вокруг неё, не менее важные дела творятся в зоне спецоперации. Где стороны опять подняли ставки, начав обмены болезненными ударами. Но если #Украина по-прежнему разрывается между военными задачами и пиаром, то Россия, кажется, всерьёз нацелилась на базис.

И в этой «дуэли» стороны показывают, что никаких «красных линий» для них уже нет.

#Украина продолжает бить в российскую нефтепереработку. В марте её дроны атаковали более дюжины нефтеперерабатывающих заводов в России, в результате чего среднедневные темпы переработки нефти в стране упали до самого низкого недельного уровня за последние десять месяцев. Но не забывают украинские военные и «кошмарить» Белгород, а вчера массированной атаке подвергся Севастополь. И, по утверждениям Киева, досталось двум десантным кораблям (правда, спутниковые снимки подтверждают, что оба они остаются на плаву).

Со своей стороны, #Россия уже вынесла 50% генерирующих мощностей только после ракетных атак ночью и утром 24 марта. По данным ДТЭК, для их восстановления потребуется не один месяц. А теперь ударила по ещё одной «больной точке» Украины.

#Россия нанесла удар по подземному газохранилищу на западе Украины во время воскресной комбинированной атаки ракетами и беспилотниками, создав недвусмысленную угрозу энергетической системе страны. Обстрел повредил находившееся на земле оборудование, о чём сообщил Алексей Чернышов, генеральный директор государственной компании «Нафтогаз Украины». По его словам, само подземное хранилище не пострадало, поскольку оно находится значительно ниже поверхности земли. Но его уничтожать как раз и не нужно: достаточно вывести из строя наземную инфраструктуру, чтобы превратить ПХГ в резервуар без крана. Чем ВС РФ и занялись, ставя жирную точку в многолетнем транзитном контракте.

Если удары в эту цель продолжатся, Киев не только лишится существенной части доходов, но и потеряет перспективный международный #бизнес. Украина активно рекламирует себя как надёжное хранилище для европейских газовых трейдеров. Она заманивает клиентов возможностью хранить и торговать газом в течение трёх лет без уплаты налогов и таможенных пошлин. В прошлом году иностранные компании закачали в украинские хранилища 2,5 млрд кубометров газа. До сих пор Россия воздерживалась от атак на газотранспортную инфраструктуру, что позволило Европе более-менее сносно пережить две зимы. Но времена меняются…

Технически, #Украина может нанести ещё какой-то ущерб российской нефтепереработке. Правда, отчасти он будет смягчён ростом нефтяных цен, так озаботившим американского президента Джо Байдена. В свою очередь, РФ может «добить» вторую половину украинской генерации, а также повредить ГТСУ. Последствия для украинской экономики предугадать нетрудно. Хотя спонсоры ей помогут. Наверное.

В общем, всё идёт по наиболее печальному сценарию. Уроки ирано-иракской войны — всем в помощь. И тайминг, не дай Бог, окажется соответствующим.

Два года прошли, ещё шесть — на очереди?

И всё для того, чтобы вернуться к исходной точке?

А вот прямо сейчас — нельзя?

Религия не позволяет?

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