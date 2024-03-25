Мнение: Пока горит свеча

Параллельно с невероятным трауром и повсюду горящими электронными свечами, а также исполнением песни “Журавли”, которую почему-то приписали Магомаеву – был нанесен удар по Харькову – специально по подстанциям, это называется у РФ “удар возмездия”.

“РБК. Мэр Харькова сообщил, что город полностью обесточен. Не работает водо- и теплоснабжение, светофоры и электротранспорт. Ранее Минобороны России сообщило о серии ударов возмездия, в том числе по объектам энергетики. Харьков полностью обесточен, повреждения «слишком серьезные», сообщил мэр города Игорь Терехов, его видеообращение опубликовало украинское издание «Страна».

По его словам, не работает водо- и теплоснабжение, электротранспорт, светофоры. Коммунальные службы пока будут давать воду с минимальным давлением. Тепло остается у 40 тыс. абонентов, согласно подсчетам мэра”.

Напомню, что Харьков – город-миллионник. Если тепло есть только у 40 тыс. абонентов, это означает, у 95% населения города отопления нет. А также нет света, воды и канализации. Погода в Харькове сейчас +5 по ночам.

Вот как к этому относиться прикажете? С одной стороны – массовый вой “Жалейте нас!!”, с другой ВОТ ЭТО. Послы России, я гляжу, явно по указанию МИДа взяли сейчас манеру ОТЧИТЫВАТЬ страны своего пребывания, которые “имели наглость” не выразить РФ соболезнования в связи с терактом или не осудить сам теракт. Так уже было с Австрией и с Австралией. Наверно, еще с какими-то странами. Пытаются, в общем, несмотря ни на что, раздавать руководящие указания.

И все это идет под вопли телепропагондонов, что надо вообще взорвать атомной бомбой Харьков, Киев, Лондон и Париж. От горя у них крышу сорвало, хотят смерти миллионов человек, так как очень уж переживают за погибших в Крокусе. Гуманисты потому что.

Невыносимое дерьмо и скотство.