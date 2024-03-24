Samsung обновит более 50 устройств до Android 15 в 2024 году

В 2024 году Samsung планирует обновить около 50 моделей смартфонов и планшетов до новой версии операционной системы Android 15 с использованием оболочки One UI 7. По данным GizmoChina, ссылка на ресурс SamMobile, ожидается, что Google завершит работу над Android 15 примерно в июле 2024 года. После этого Samsung интегрирует One UI 7 в новую версию Android, что может занять еще несколько месяцев.

Официального списка устройств, которые получат обновление до Android 15, пока нет. Однако редакция SamMobile составила предварительный список, опираясь на опыт предыдущих лет. Они считают, что из флагманской серии Galaxy S обновление получат модели S21, S21+, S21 Ultra, S21 FE, S22, S22+, S22 Ultra, S23 FE, S23, S23+, S23 Ultra, S24, S24+ и S24 Ultra. В серии Galaxy Z обновятся Z Flip 3, Z Flip 4, Z Flip 5 и Z Flip 6, а также Z Fold 3, Z Fold 4, Z Fold 5 и Z Fold 6. Серия Galaxy A получит обновление для моделей A14, A15, A23, A24, A25, A33, A34, A53, A54, A72 и A73. В серии Galaxy Tab будут обновлены модели S8, S8+, S8 Ultra, S9, S9+, S9 Ultra, S9 FE и S9 FE+. Серия Galaxy F обновится для F54, F34 и F15. Наконец, серия Galaxy M получит обновление для моделей M15, M33, M53, M34 и M54.

Предполагается, что обновление будет происходить в порядке от Galaxy S к Galaxy M. Следует отметить, что Android 15 перестал поддерживать старые приложения, что может повлиять на пользовательский опыт после обновления.