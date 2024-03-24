Мнение: О мрази человеческой… Вот что с такими делать?

#Россия сегодня скорбит по невинным жертвам варварского теракта в «Крокусе». Нормальные люди во всём мире соболезнуют их родным и близким. Устраивают народные мемориалы, к которым приносят свечи и цветы. Ненормальные же люди из Украины доказывают друг дружке в соцсетях, почему сострадать российским погибшим не нужно и даже вредно. Но их хотя бы можно понять: коллективное ПТСР помноженное на коллективный же инфантилизм выдаёт и не такие аберрации сознания.

А ещё в мире есть те, кого назвать людьми очень сложно. Они подпрыгивают от радости со словами: «жаль, что погибли сто человек, а не сто миллионов». Они открыто глумятся над памятью жертв и не стесняются…

Да ничего они не стесняются!

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис опубликовал твит «Давайте не терять фокус». Подразумевая, что кровавый теракт в России с почти полутора сотнями жертв, включая и детей, — мелочь в сравнении со слезинкой украинского ребёнка, вынужденного среди ночи спускаться в метро. Чем задал тренд.

Приходится ли удивляться тому, что в Вильнюсе один мерзавец — вот он, на заглавном фото — притащил ведро со своими фекалиями к такому мемориалу. Аккуратненько так, чтобы не запачкаться. И с лозунгом «Слава Украине!» устроил «инсталляцию» под глумливые смешки своей спутницы. А литовская полиция, которая проверяет документы через одного у тех, кто приносит цветы и свечи, сделала вид, что так и надо. А заукраинская литовская «общественность» стала дружно выяснять в соцсетях, где можно набрать ведро дерьма. Притом что Литва — ни разу не сторона конфликта и вообще…

На месте украинцев я бы, конечно, задумался, нужна ли им такая г@вённая во всех смыслах «солидарность».

Но что с такой нелюдью делать?

Утопить в их собственном дерьме?

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