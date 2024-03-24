 

Названы ранние признаки болезни Паркинсона

24.03.2024, 18:54, Разное
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Болезнь Паркинсона представляет собой прогрессирующее патологическое состояние, связанное с нарушением передачи сигналов между головным мозгом и нервной системой. Это приводит к утрате контроля над телом, проявляющейся в проблемах с координацией, балансом и мышечной ригидности.

Невролог Елена Евсеева отмечает, что среди ранних симптомов развития паркинсонизма выделяются дрожь в состоянии покоя и замедленные движения. Дегенерация нейронов приводит к невозможности осуществления нормальных движений, а также вызывает жесткость мышц и потерю равновесия.

Помимо этого, появляются изменения в походке, такие как короткие, шаркающие шаги, наклон тела вперед и отсутствие махания руками в такт движениям. Ощущение тяжести в ногах и затруднения с подъемом конечностей могут привести к трудностям с поворотами и подъемом по лестнице.

Речь также становится тихой и невнятной при развитии паркинсонизма.

Евсеева подчеркивает важность обращения к специалисту при появлении указанных симптомов.


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