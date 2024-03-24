 

Мнение: Клеветникам России

24.03.2024, 18:09, Разное
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Полиция наносит ответный удар

О, какая прелесть! Только что услышал по радио чудесную новость:

МВД России выступило с заявлением, что полиция прибыла на место теракта через 5 минут после сообщения о чрезвычайной ситуации”.

Вот! А вы “через час”, “через час”… Через 5 минут! Как только, так сразу!

Интересно, а за “распространение фейков о доблестной полиции” сажать тоже будут? По идее, должны. Чем полиция хуже армии? Всех сажать!

Сегодня вообще какой-то день откровений. Вон, еще и Агаларов, хозяин Крокуса, сегодня приехал, походил по дымящимся развалинам, а потом на голубом глазу рассказал опешившим журналистам… как хорошо сработала в его здании система пожаротушения! И те все записали, вышел репортаж по РБК… Т.е. чистый уже Оруэлл пошел – начали “исправлять прошлое”: уже и полиция прибыла как метеор, и пожарные средства заливали все водой как бешеные…

Правда, все еще какие-то 150 трупов на заднем плане неясно фигурируют. Кто это? Откуда взялись?!

Наверно, какая-то трагическая случайность.

Источник: Размышления вольного социолога


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