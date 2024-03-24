Диетолог Саломатина рассказала о пользе чая каркаде

Чай каркаде, также известный как суданская роза, представляет собой ценный напиток, обогащенный витаминами и полезными веществами. Изначально популярный в древнем Египте, этот чай отличается высоким содержанием витамина C, флавоноидов и антоцианов, которые способствуют укреплению сосудов и иммунной системы.

Диетолог Елена Соломатина отмечает, что каркаде является не только прекрасным средством профилактики атеросклероза, но и способствует снижению уровня холестерина в крови, благотворно воздействует на печень и капилляры.

Однако, не всем рекомендуется употребление каркаде. Врач-нутрициолог Никита Котельницкий предупреждает о возможном снижении артериального давления при его употреблении, что может быть нежелательным для людей с низким давлением.

Для тех, кто ищет альтернативы с похожими свойствами, следует обратить внимание на такие напитки, как чай из шиповника, чай с бергамотом, чай из лепестков розы, черничный чай и чай из ягод шиповника. Эти варианты предлагают разнообразие вкусов и ароматов, сохраняя при этом полезные свойства и приятный опыт употребления.

Таким образом, чай каркаде и его альтернативы представляют собой не только вкусный напиток, но и источник полезных веществ, способствующих поддержанию здоровья.