Экзоскелет «Напарник» представлен в России компанией «КБ ВКБМ»
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Пассивный экзоскелет «Напарник» представлен в РФ компанией «КБ ВКБМ». Этот инновационный продукт разработан для повседневного использования гражданскими лицами и обладает уникальными характеристиками, значительно облегчающими нагрузку.
Представление первого в своем роде устройства состоялось 19 марта на площадке Кампус Профилум в рамках мероприятия, посвященного высоким технологиям.
Экзоскелеты этого типа работают по принципу пассивной механики, не требуя внешнего источника энергии. Они снижают нагрузку на опорно-двигательный аппарат в среднем на 50%, перенося вес груза через внешний каркас в опорную площадку стопы экзоскелета.
“Напарник” примерно на 30% легче своих аналогов, весит 4,5 килограмма и способен переносить до 70 килограммов груза.
Предполагается, что устройство найдет применение в различных сферах: от медицины до тяжелой промышленности. Модульная конструкция позволяет расширять функциональность экзоскелета, добавляя различные элементы, такие как третья рука, лебедка для подъема грузов и другие аксессуары.
Экзоскелет «Напарник» открывает новые перспективы в области индивидуальной поддержки и повышения производительности, что делает его значимым инструментом для различных профессиональных и повседневных задач.
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