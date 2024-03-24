Доколь бояться будем мы, что наступят «три дня тьмы»?

Атос Саломе, заменивший жителям Земли Нострадамуса, предупредил, что «полное солнечное затмение» грозит нам глобальным отключением электроэнергии. И случится это в тот момент, когда магнитный солнечный луч направится к нашей планете.

Бразилец, подвизающийся в амплуа «Живого Нострадамуса» призвал мир остерегаться в следующем месяце магнитного солнечного луча. Дескать, тот может нацелиться прямиком на нашу матушку Землю. Мало того, он принесет человечеству «три дня темноты».

Саломе подвел под свое заявление наукообразную базу, поведав нам, недоучкам, об опасности коронального выброса массы, который может поразить мир и вызвать глобальные отключения электроэнергии. Прорицатель, решивший известить землян, что грядет «полное солнечное затмение», напомнил нам об этих выбросах, плазме и магнитных импульсах, испускаемых Солнцем, и об ущербе, который они в прошлом уже наносили спутникам и электросетям:

«Корональные выбросы массы, которые представляют собой всплески плазмы и магнитного поля, могут повлиять на Землю, нарушив работу систем связи, энергетических сетей и спутников».

Саломе не упустил возможности пригрозить нам всем связью предстоящего события с весьма распространенной теорией заговора. Это не что иное как «три дня тьмы», захватывающие 8 апреля 2024 г. Именно тогда и случится полное солнечное затмение, что вызывает у «Живого Нострадамуса» такую обеспокоенность по поводу будущих корональных выбросов массы.

Его заявление об этом было сделано после предыдущих прогнозов об искусственном интеллекте и о том, что при достаточном количестве времени ИИ может стать таким же «загадочным, как паранормальные явления». Предсказатель известил Daily Star:

«Доказательства становятся все более очевидными. К исследованиям с использованием ИИ следует подходить осторожно, осознавая при этом как ограничения, так и сложности, связанные с изучением этих явлений».

По словам Илона Маска, технические проблемы не за горами, поскольку развитие гуманоидных киборгов приведет к тому, что к концу десятилетия ИИ будет иметь гораздо более высокий интеллект, чем люди.

Источник информации и фото: dailystar.co.uk, blogapps.org, askee.ru

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