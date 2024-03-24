Мнение: Вопросы после Пикника

Очень неприятное, двойственное чувство после этого теракта. С одной стороны – у нас же теперь, как сказал Путин, «все россияне одна большая дружная семья», и на фоне ужасной трагедии я должен бы, по идее, почувствовать еще большее до невероятия сплочение со своим народом на фоне боли, страха и ярости. Но с другой стороны – у меня-то, наоборот, полное отчуждение последние пару лет от этого государства. И выясняется, что в таком состоянии большие сплачивающие трагедии тебя ни с кем не сплачивают.

Потому что я не верю этому государству. Все его действующие лица мне глубоко противны. А ведь для сплочения ради общей борьбы требуется ну хоть какое-то доверие начальникам. И что делать, если буквально в каждом слове, каждом заявлении этих тварей мне чудится какой-то подвох, какая-то наколка, какая-то – в лучшем случае – попытка навести тень на плетень, а в худшем – непроходимая тупость? (или наоборот, я уже не знаю, что здесь лучше, а что хуже). Даже на фоне такого Абсолютного Зла, которым является, без сомнения, дикий расстрел сотен ни в чем не повинных мирных безоружных людей, включая женщин и детей?!

Возьмем хотя бы вымученное, после многих переносов, обращение Путина по поводу теракта… и т.д.

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