Конспирология и фейки. Как российское ТВ освещало нападение на «Крокус Сити Холл»

Согласно последним официальным данным, в теракте в концертом зале «Крокус Сити Холл» погибли по меньшей мере 133 человека. Как заявил утром 23 марта губернатор Московской области Андрей Воробьев, «количество жертв будет расти значительно», ведь поиски в сгоревшем здании продолжаются.

Напомним, вчера ночью группировка «Исламское государство», признанная террористической в России и многих других странах, взяла на себя ответственность за нападение.

Но изначально, главными подозреваемыми в произошедшем, по версии российского ТВ, были Украина и США, а версия с «Исламским государством» (организация признана террористической и запрещена во многих странах мира, включая Россию) преподносилась как вброс, причем в ход шли откровенные фейки и конспирологические теории.

НТВ сообщало об «обескураживающей» реакции США на «гнусный и трусливый теракт»: «Назвав теракт ужасающим, представитель Белого дома первым делом стал оправдывать киевский режим и собственное посольство. Джон Кирби заявил, что готов снять домыслы о связи между событиями и Украиной. А на вопрос о том, знали ли Штаты о нападении заранее, Кирби сказал, что нужно спрашивать Госдеп».

«Киевские ставленники США, как только пошли сообщения о первых жертвах террористов, по своему обыкновению попытались устроить в интернете из трагедии перемогу. Но очень скоро риторика там заменилась: украинские СМИ стали сообщать, что силовые ведомства начали отрицать свою причастность. А западные медиа выдвинули версию, что за всем стоит запрещенная в России террористическая группировка Исламское государство. Всю ночь уважаемые издания публиковали фейки и домыслы… Заголовки были как под копирку, пока в телеграм-каналах не начали печатать вбросы, источник которых сложно отследить, что мол исполнители теракта могут быть уроженцами одной из российских республик. Это уже хорошо знакомый почерк украинских спецслужб и их информационных центров».

Версию с ИГИЛом упоминал в ночном выпуске и Первый канал в нейтральном ключе, но к утру тоже стал ставить ее под вопрос.

«Агентство Рейтер сообщило примерно за полчаса до нашего выпуска, что ответственность за теракт в Крокус Сити Холле взяла на себя террористическая группировка „Исламское государство“. Понятно, что подобная информация нуждается в проверке, тем не менее она существует».

НТВ выпустило фейк в новостном выпуске в час ночи, в котором секретарь СНБО Украины Алексей Данилов якобы подтверждает причастность Украины к случившемуся.

«Причастность киевского режима к теракту в Подмосковье публично, в телеэфире подтвердил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов», — заявил ведущий.

Россия 24 выпустила интервью с главой КПРФ Геннадием Зюгановым, который в произошедшем увидел руку США: «К сожалению, многие наши граждане до конца не осознали, что англосаксы и натовцы ведут против русского мира войну на уничтожение, этот дикий абсолютно омерзительный варварский теракт, он красноречивое этому свидетельство. Прежде всего надо обратить внимание на то, что этот тергруппа была профессионально подготовлена, никого не щадили и одновременно заранее планировали сжечь этот крупнейший в Европе культурный центр. С другой стороны, надо обратить внимание на то, что этот теракт совпал с годовщиной 25-летия бомбардировки братской Югославии, когда 1000 самолетов этих стервятников налетели на братскую республику, и топили ее в крови, пытаясь сломать, расчленить и растащить».

«Все должны понимать, что против нас ведут войну, ведут войну те, кто являются профессиональными провокаторами и организаторами терроризма… Когда они грохнули в Нью-Йорке свои две башни, а потом списали это все на якобы на Бен Ладена, все это полная чепуха, чтобы организовать такой теракт, надо было 50 специалистов высшей квалификации, она тут же нашли там Коран в соседней машине и погнали по ложному следу, а затем залезли и в Ирак, и растащили Ливию. И бомбили Югославию, короче говоря, мы должны понимать, с кем имеем дело», — продолжил Зюганов.

«Обратите внимание, что акция еще не закончилась, а уже крокодиловые слезы первые пролили американцы и всех погнали по ложному следу, что это якобы ИГИЛ, да никакой это не ИГИЛ, и бороды можно наклеить, и все что угодно, что это ерунда, это работа тех кто сидит, у них планируют эти акции, тех, кто окопался на Украине, тех, кто пытается сформировать из предателей, всяких мерзавцев и прочее. Все это хорошо известно», — сказал Зюганов, подчеркнув, что президент Путин — «специалист высшего класса в этой области».

На Первом канале тоже задавались вопросом про роль ИГИЛ в атаке, цитируя статью про это в Washington Post и отмечая, что «в здании „Крокус Сити Холла“ еще работали бойцы спецназа, а американские газеты уже называли виновных, ссылаясь теперь еще и на тайные источники в Белом доме».

«Показательно, что эксперты издания специально анализировали каждое видео с места теракта, проверяя его на подлинность. Но сообщений о проверке того самого заявления в ИГИЛовском телеграм-канале не было, оно в Штатах безоговорочно принимается на веру», — сказал корреспондент канала.

Также в эфире прозвучали намеки на то, что американские чиновники, возможно, знали какие-то детали предстоящей атаки, памятуя об их предупреждении в начале марта. Канал, в частности, показал неназванного эксперта в эфире СBS, которая заявила (в переводе Первого канала): «По своему опыту, а я участвовала в подготовке подобного рода предупреждений, я знаю, что они опираются на достоверные разведданные, указывающие на неминуемую террористическую атак. Такие предупреждения опираются на источники, сообщающие о планах террористов, их доступе к оружию и мероприятиям. Так что американское правительство совершенно точно знало, что готовится».

«Если так, то по международному праву Вашингтон был обязан поделиться с Москвой любой, даже секретной информацией, которая могла бы помочь предотвратить атаку. Было ли это сделано, пока вопрос. Как неясно, и с чего это вдруг обескровленная группировка радикальных исламистов решилась на эту атаку. Объяснения американских экспертов кажутся натужными, словно подгон решения под готовый ответ», — отметил в этой связи корреспондент, добавив, что «бросается в глаза, что американские СМИ, как либеральные, так и консервативные, оправдывают Киев превентивно еще до первых обвинений, мол, это просто не украинский стиль…. Не пытаются ли американцы, что называется, закопать тему, молниеносно назначив виновными ИГИЛовцев?»