Луска – осьминог, съевший лошадь

В Карибском море, в районе Багамских островов, обитает огромный осьминог, которому местные аборигены дали кличку “Луска” (Lusca).

Считается, что их замечают редко, потому что они укрываются в так называемых голубых дырах – очень глубоких подводных провалах округлой формы, которых вокруг Багам очень много.

Именно Луску часто обвиняют в таинственных исчезновениях купальщиков и рыбаков, трупы которых иногда находят с необычными ранами, но чаще всего их тела пропадают бесследно.

Похожие огромные осьминоги также были замечены в других районах Карибского моря, а также у берегов Кубы, Белиза и даже у побережья Мексики. В общем там, где есть удобные для укрытия глубокие морские провалы.

Одно из первых известных сообщений о Луске поступило в 1863 году, но произошло еще в 1836. Бенедикт-Анри Ревуаль написал в своей книге о том, что неназванный американский капитан рассказал ему о том, как “гигантский кракен” напал на его корабль в проливе Лукайес (Багамские острова).

“Кракен вытянул свои гигантские руки, дотянулся и утащил двух членов его команды в море. Напрасно их товарищи пытались спасти этих двух несчастных от смерти, все их усилия были бесполезны. Команда, однако, одержала частичную победу, поскольку старший рулевой топором отрубил ему одну из рук. Этот чудовищный придаток был 3,5 метра в длину и толщиной с человека”.

В 1872 году некий Дж. С. Джордж, житель Нассау, описал, что “огромные осьминоги, которые водятся здесь, считаются редкостью”. Но основной поток информации начался с середины ХХ века, когда в прессе появилась заметка о наблюдении гигантского осьминога с размахом щупалец в 60 метров (!).

Это существо было замечено возле голубой дыры неподалеку от побережья города Нассау, после чего появились сообщения от местных жителей, что это довольно крупная особь и что тут гораздо чаще наблюдают осьминогов поменьше размером – с размахом щупалец “всего” 18-24 метров.

В те времена местные жители этих существ звали в основном термином “скаттл”, а Луской звали одного конкретного громадного осьминога, который обитал у острова Андрос. Считалось, что он скрывается в голубой дыре, из которой идут “банановые норы” – сеть подводных пещер, которые соединяют несколько водоемов, в том числе озера на суше.

В 1960-х году на Андросе побывал западный морской биолог Брюс С. Райт, которому о Луске рассказал местный житель. Сам он не видел это существо, но клялся, что его наблюдали многие рыбаки. Также он заявил, что видел в воде “огромную мертвую тушу”, которая была длиннее, чем его 5-метровая лодка.

В 1970-х статья о Луске была опубликована в журнале National Geographic и о ней узнал весь мир. В том числе там описывалось, что местные рыбаки боятся заплывать в голубые дыры из-за опасности нападения огромных осьминогов.

Когда эту статью прочитал знаменитый в те годы океанолог Жак-Ив Кусто, то он поплыл туда, чтобы попробовать найти этих существ. Он и его команда услышали множество историй от рыбаков о том, что какое-то крупное существо обрывает им лески, а также им удалось заснять на фото подозрительно крупный комок бурой плоти в воде, но что это такое, сказать было трудно.

Большую известность приобрела история о неком Гейторе Ишмеле с Багам, на глазах которого нечто громадное утащило на глубину дохлую лошадь.

“Когда на нашем острове умирают крупные животные, мы всегда сжигаем их или бросаем в глубину. Я тогда был молод и хорошо помню этот случай. Это было в воскресенье, мы затащили лошадь в озеро, и вскоре мы увидели большой гребень на воде, приближающийся к нам, как большая рябь, понимаете.

И затем это существо появилось из-под воды и забрало эту лошадь. Оно утащило всю лошадь под воду и исчезло с нею в глубине! Вот тогда я понял, что в этом озере обитает опасное существо, потому что лошадь – это не мелочь.

Моя бабушка сказала мне, что это существо было русалкой. А еще я знаю, что весь этот остров раньше лежал под водой, и когда Богу было угодно поднять часть его, превратив в сушу, могло случиться так, что огромные существа остались в ямах под водой. Может быть, это гигантские осьминоги – я не знаю. Но в том озере точно что-то водится. Я знаю, потому что я видел это сам.”

В 2009 году на поиски Луски к острову Андрос отправилась команда телевизионного сериала о паранормальных явлениях “Destination Truth” во главе с Джошем Гейтсом и во время исследования голубой дыры они засняли что-то большое, плещущееся на поверхности воды.

Также туда в 2016 году ездил знаменитый Джереми Уэйд, ведущий передачи “Речные монстры” на канале Animal Planet, но этому даже заснять Луску не удалось, к сожалению.

Рыбаки рассказывают, что огромные кальмары с Багам настолько агрессивны к человеку, что могут напасть на рыбацкую лодку и даже залезть внутрь нее. Спасаясь от чудовища, рыбаки прыгали в воду и быстро плыли к берегу.