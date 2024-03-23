Мнение: Сорящие деньгами бурлаки, Роза Люксембург про украинство и украинизация Белгородчины

1. В 19-м веке население Российской Империи жило на уровне 19-го века — то есть без личных автомобилей и горячей воды, но по меркам эпохи вполне неплохо. В качестве иллюстрации приведу две цитаты из Николая Гоголя — писателя, которого уважают и патриоты, и коммунисты, и даже наши «независимые» соседи. Первая — про тяжкую жизнь бурлаков, из «Мёртвых душ»:

И в самом деле, где теперь Фыров? Гуляет шумно и весело на хлебной пристани, порядившись с купцами. Цветы и ленты на шляпе, вся веселится бурлацкая ватага, прощаясь с любовницами и женами, высокими, стройными, в монистах и лентах; хороводы, песни, кипит вся площадь, а носильщики между тем при кликах, бранях и понуканьях, нацепляя крючком по девяти пудов себе на спину, с шумом сыплют горох и пшеницу в глубокие суда, валят кули с овсом и крупой, и далече виднеют по всей площади кучи наваленных в пирамиду, как ядра, мешков, и громадно выглядывает весь хлебный арсенал, пока не перегрузится весь в глубокие суда-суряки и не понесется гусем вместе с весенними льдами бесконечный флот.

Вторая — про доступность продуктов в России, из «Носа»:

Конечно, я… впрочем, я майор. Мне ходить без носа, согласитесь, это неприлично. Какой-нибудь торговке, которая продает на Воскресенском мосту очищенные апельсины, можно сидеть без носа;

Полагаю, цитаты говорят сами за себя. Для тех, кто не застал СССР: в советские времена вы не могли так просто купить очищенные апельсины на Воскресенском мосту. При этом в московских магазинах апельсины попадались, хоть и стоили довольно дорого, а вот в условном Челябинске уже встречались нечасто. При этом свежевыжатый апельсиновый сок в СССР был экзотикой: за литр сока инженеру пришлось бы отдать свою зарплату за несколько дней.

Обратите внимание, Гоголь писал примерно за 100 лет до революции 1917, то есть до периода мощного и бурного роста, наблюдая за которым испуганные европейцы предсказывали, что 20-й век станет веком России.

2. Старые большевики откровенно рассказывали, как Владимир Ильич делал из русских украинцев. Цитирую (ссылка):

Даже Роза Люксембург была умнее Ленина и не считала украинцев нацией, вот конкретно тут с ней нельзя не согласиться.

В своей известной работе «О русской революции» она писала: «Украинский национализм в России был совсем иным, чем, скажем, чешский, польский или финский, не более чем просто причудой, кривляньем нескольких десятков мелкобуржуазных интеллигентиков, без каких-либо корней в экономике, политике или духовной сфере страны, без всякой исторической традиции, ибо Украина никогда не была ни нацией, ни государством, без всякой национальной культуры, если не считать реакционно-романтических стихотворений Шевченко.

Буквально так, как если бы в одно прекрасное утро жители «Ватерканте» вслед за Фрицем Рейтером захотели бы образовать новую нижненемецкую нацию и основать самостоятельное государство! («Waterkant», или «Wasserkante» — название побережья Северного моря в районе Гамбурга — Бремена, где население отчасти пользовалось нижнегерманским диалектом. Ф. Рейтер — популярный писатель XIX в., писавший на этом диалекте.)

И такую смехотворную шутку нескольких университетских профессоров и студентов Ленин и его товарищи раздули искусственно в политический фактор своей доктринерской агитацией за «право на самоопределение вплоть» и т. д.

Первоначальной шутке они придали значимость, пока эта шутка не превратилась в самую серьезную реальность, впрочем не в серьезное национальное движение, которое, как и прежде, не имеет корней, но в вывеску и знамя для собирания сил контрреволюции!

Из этого пустого яйца в Бресте вылезли германские штыки».

3. Насильственная украинизация при Ленине и Сталине шла ровно с теми же нелепыми проблемами, что и позже, при Порошенко и Зеленском. Цитирую (ссылка):

Трагикомедия украинизации в Новооскольском районе (ныне Белгородская область) в 1931 году.

Районные учреждения в связи с украинизацией были обязаны писать документы на украинском. На “родном” просто так не напишешь, нужен словарь. Но русско-украинский словарь на весь район имелся только один, им все учреждения и пользовались по очереди.

Написали наверх просьбу прислать еще один словарь. Сверху посмотрели: пишут из украинского района – и прислали украинско-русский словарь. Пусть пользуются, ищут на родном украинском, как это будет на непонятном русском.

Но местным украинско-русский словарь был даром не нужен.

Им нужен был русско-украинский – чтобы найти слово на родном русском, посмотреть как это на украинском и написать документ так, как начальство требует, будь оно неладно.