 

Глава “Роскосмоса” Борисов сравнил отмену запуска корабля “Союз МС-25” с ситуацией, когда у автомобиля закипает аккумулятор из-за неправильной работы реле терморегулятора

23.03.2024, 19:22, Разное
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Глава “Роскосмоса” Юрий Борисов сравнил отмену запуска корабля “Союз МС-25” 21 марта с ситуацией, когда у автомобиля закипает аккумулятор из-за неправильной работы реле терморегулятора. Он отметил, что запуск был отменен за 20 секунд до старта из-за информации о падении напряжения в химическом источнике тока.

Ракета-носитель “Союз-2.1а” с пилотируемым кораблем “Союз МС-25” и тремя членами экипажа успешно стартовала с космодрома Байконур 23 марта.

Отметим, что первоначально планировалось, что космонавты отправятся на Международную космическую станцию, однако старт был отменен. Это стало первым случаем отмены пуска ракеты с экипажем на этапе обратного отсчета в российской пилотируемой космонавтике.


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