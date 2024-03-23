 

GizmoChina: планшет Doogee T30 Max за 24 тысячи рублей получил 4K-экран

23.03.2024, 19:21, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Doogee представила свой новый планшет T30 Max с высококачественным 4K-дисплеем. Это устройство, которое впервые было показано на выставке MWC 2024, теперь доступно для покупки.

Основные характеристики включают в себя 12,4-дюймовый IPS-экран с разрешением 4K и контрастностью 1000:1. Экран поддерживает стилус с 4096 уровнями нажатия. Внутри работает бюджетный чип MediaTek Helio G99, сопряженный с 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X, а встроенный накопитель имеет ёмкость 512 ГБ. Аккумулятор емкостью 10800 мАч поддерживает проводную зарядку мощностью 33 Вт. Толщина устройства составляет 7,9 мм.

Планшет также оснащен 20-мегапиксельной фронтальной камерой и основной камерой разрешением 50 Мп, дополненной датчиком на 2 Мп.

Doogee T30 Max поставляется с предустановленной операционной системой Android 14 и доступен в трех цветовых вариантах. Устройство уже можно приобрести, включая на AliExpress, где его цена составляет 24 тыс. рублей после скидки.

Это важный релиз на рынке планшетов, который привлечет внимание тех, кто ценит высокое качество экрана и производительность в устройствах этого класса.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.03 / Глава “Роскосмоса” Борисов сравнил отмену запуска корабля “Союз МС-25” с ситуацией, когда у автомобиля закипает аккумулятор из-за неправильной работы реле терморегулятора

23.03 / Юбки А-силуэта или топы с V-образным вырезом: стильные и комфортные наряды для женщин с типом фигуры “яблоко”

23.03 / Рупор кремлевской пропаганды: Нападение на мастера доносов

23.03 / Рупор кремлевской пропаганды: “Крокус”. Утро

23.03 / Рекордная продажа визитки Стива Джобса на аукционе

23.03 / Успешный запуск “Союза МС-25” с космодрома Байконур

23.03 / Мнение: Крокус – всё

23.03 / Мнение: О главном: он выступил… И что?

23.03 / Мнение: Нигер указал США на дверь, а Германия продолжает стоять на коленях

23.03 / Мнение: Страна-бензоколонка, нефтяная зависимость Европы от США и скандал с Боингом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика