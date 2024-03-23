GizmoChina: планшет Doogee T30 Max за 24 тысячи рублей получил 4K-экран

Doogee представила свой новый планшет T30 Max с высококачественным 4K-дисплеем. Это устройство, которое впервые было показано на выставке MWC 2024, теперь доступно для покупки.

Основные характеристики включают в себя 12,4-дюймовый IPS-экран с разрешением 4K и контрастностью 1000:1. Экран поддерживает стилус с 4096 уровнями нажатия. Внутри работает бюджетный чип MediaTek Helio G99, сопряженный с 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X, а встроенный накопитель имеет ёмкость 512 ГБ. Аккумулятор емкостью 10800 мАч поддерживает проводную зарядку мощностью 33 Вт. Толщина устройства составляет 7,9 мм.

Планшет также оснащен 20-мегапиксельной фронтальной камерой и основной камерой разрешением 50 Мп, дополненной датчиком на 2 Мп.

Doogee T30 Max поставляется с предустановленной операционной системой Android 14 и доступен в трех цветовых вариантах. Устройство уже можно приобрести, включая на AliExpress, где его цена составляет 24 тыс. рублей после скидки.

Это важный релиз на рынке планшетов, который привлечет внимание тех, кто ценит высокое качество экрана и производительность в устройствах этого класса.