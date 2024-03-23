Рупор кремлевской пропаганды: Нападение на мастера доносов
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Продолжение эпопеи с мастером доносов из Германии. Начало тут https://colonelcassad.livejournal.com/9015645.html
По данным новостных агентств в начале марта Никлас был избит и ограблен футбольными фанатами в трамвае. Происшествие произошло после матча 3-й лиги между ФК Халле и Динамо Дрезден. Он возвращался в это время из Хемница, где он в этот день контролировал правильность парковки. Никлас был доставлен в ближайшую больницу, где его амбулаторно подлечили. Он получил ушиб. Ведётся расследование.
Наверняка уже донес на нападавших.
Простые немцы злорадствуют.
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Источник: Colonel Cassad
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