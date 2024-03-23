Предприниматели Москвы окажут поддержку пострадавшим в “Крокус Сити”

Крупные торговые сети и заведения общепита направят доходы за 23 и 24 марта на помощь жертвам теракта. Об этом сообщил глава координационного совета Федерации рестораторов и отельеров Сергей Миронов.

“Вместе с другими столичными предпринимателями мы выступаем с предложением направить доходы за 23 и 24 марта на помощь жертвам теракта”, – цитирует Миронова Агентство городских новостей “Москва”.

Все желающие могут оставить пожертвование на сайте “Российского красного креста”. К акции уже присоединились популярные рестораны и крупные торговые сети.

Ранее стало известно, что столичные музеи и Московский зоопарк направят все средства, которые заработают в ближайшие дни, на помощь пострадавшим в теракте в “Крокус Сити Холле”. Площадки отказались от проведения массовых и развлекательных мероприятий.

Теракт в “Крокус Сити Холл” произошел вечером 22 марта. По данным Следственного комитета, в результате атаки погибли 115 человек. Четырех подозреваемых задержали в Брянской области.