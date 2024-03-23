 

Успешный запуск “Союза МС-25” с космодрома Байконур

23.03.2024, 17:24, Разное
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Ракета-носитель “Союз-2.1а” с пилотируемым кораблем “Союз МС-25” и троими членами экипажа успешно стартовала с космодрома “Байконур”. Информация предоставлена ТАСС.

Старт произошел с площадки номер 31. На борту находятся Марина Василевская из Белоруссии, космонавт Роскосмоса Олег Новицкий и астронавтка NASA Трейси Дайсон. Ожидается, что корабль пристыкуется к универсальному узловому модулю “Причал” 25 марта примерно в 18:10 мск.

Напомним, что 21 марта старт ракеты “Союз” с космическим кораблем “Союз МС-25” на борту был отменен. Ожидалось, что космонавты из разных стран, включая первую белорусскую космонавтку, вылетят с космодрома Байконур и прибудут на Международную космическую станцию.

Позже генеральный директор “Роскосмоса” Юрий Борисов сообщил, что отмена была вызвана просадкой напряжения химического источника тока. Однако он подчеркнул, что экипаж “Союза МС-25” находится в хорошем здоровье, и нештатный инцидент был перенесен космонавтами профессионально.


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