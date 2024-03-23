 

Мнение: Крокус – всё

23.03.2024, 16:39, Разное
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Во вчерашнем теракте как бы реализованы все самые страшные трагедии предыдущих лет в России. Сходство с Норд-Остом уже обсудили вчера, но также налицо и параллель с “Зимней вишней”. Крокус-сити-холл, один из самых престижных и фешенебельных концертных залов страны, похоже, сгорел дотла, как и ТЦ в Кемерово. Как свечка! И это несмотря на то, что его даже тушили с вертолетов, сбрасывая тонны воды (чего в Кемерово, конечно, не было).

Причем были налицо ровно те же “недостатки”, про которые после “Зимней вишни” вроде бы талдычили все СМИ: пожарные лестницы “оказались” закрыты, персонал – тотально необучен и понятия не имел, что делать в случае пожара, при строительстве явно использовались горючие материалы, система аварийного пожаротушения оказалась нерабочей, “для галочки” – словом, весь набор! Тотальный “русский авось”, даже несмотря на то, что комплекс принадлежал азербайджанцу.

У кого-то, может, были иллюзии, что пожар в “Зимней вишне” вышел настолько убийственным, потому что, дескать, там глухая провинция и царит сплошная коррупция; но вот едва ли не самый знаменитый концертный зал страны, центровее некуда – и всё то же самое, как оказалось! Причем прошло 6 лет, вроде бы времени с лихвой хватало учесть и исправить все недостатки – но нет, конечно.

И это при том, что сам теракт выглядит насколько страшным и жестоким, настолько и грубо-дилетантским. Исполнители – какие-то плохо говорящие по-русски крестьяне из кишлаков, для поджога использовали “коктейли Молотова”, уехали с места преступления на той же машине, на которой приехали (!), вообще, всё выглядело как какая-то сплошная импровизация. Причем на этом белом Рено, о которой сообщили, наверно, миллион раз за ночь по буквально всем какие только есть в России средствам информации, они проехали от Москвы аж до Брянской области, и их никто не останавливал!

Ну и по исполнителям: под водительством своего 87%-ного лидера РФ задружилась с хуситами, с Талибаном, с Хамасом, с Ираном, с Чечней… но все равно нашлась исламистская группировка, которой Москва – кость в горле! Это просто карма, по всей видимости. Очень жаль.

Очень жаль всех, кто попал в этот замес. Думаю, там было очень страшно. Дым, огонь и автоматные очереди. Прямо Авдеевка какая-то. Не дай бог пережить такое наяву.

Источник: Размышления вольного социолога


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