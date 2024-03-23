Рупор кремлевской пропаганды: ФСБ задержала убийц из “Крокуса”

ФСБ задержала 11 человек по делу о теракте в "Крокусе". Среди них 4 исполнителей, которые убивали людей. Бортников уже доложил Путину о задержаниях. СК РФ подтвердил арест исполнителей.

Задержания в Брянской области проводил спецназ ФСБ. Террористы стремились вырваться на Украину через Брянскую область. Скорее всего намеревались лесами перейти границу.

Оружие для теракта они брали из подготовленного схрона. По данным ФСБ террористы имели контакты на Украине. Это прямое указание на причастность Украины к массовому убийству в "Крокусе"

Установленное число погибших – 93 (данные СК РФ). Это не окончательная цифра.

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