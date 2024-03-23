Мнение: Страна-бензоколонка, нефтяная зависимость Европы от США и скандал с Боингом

1. США постепенно превращаются в страну-бензоколонку. Уже длительное время они занимают первое место по производству нефти в мире, значительно опережая Россию и Саудовскую Аравию. Также они вот-вот войдут в тройку главных стран-экспортёров нефти (ссылка):



В 2023 году США установили рекорд по экспорту нефти — среднесуточные поставки составили 4,1 миллиона баррелей. Об этом со ссылкой на отчет управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США пишет ТАСС.

Этот показатель на 13 процентов (482 тысячи баррелей в сутки) больше, чем предыдущий максимум, достигнутый в 2022 году, говорится в документах организации. На рост поставок за рубеж повлияло наращивание объемов добычи — в прошлом году они выросли на 9 процентов в годовом выражении, до рекордных 12,9 миллиона баррелей в сутки.

Основной покупатель американской нефти — Нидерланды (652 тысячи баррелей в сутки, плюс 82 процента). В тройку основных направлений экспорта из США вошли также Китай (452 тысячи баррелей в сутки, плюс 50 процентов) и Южная Корея.

В 2022 году впереди США по экспорту нефти были Саудовская Аравия, Россия и Ирак (ссылка). Иракцев американцы, возможно уже обошли, отрыв там был небольшой. До Саудовской Аравии и России пока далеко, но с учётом того, что значительная часть нашего экспорта перешла в серую зону, а его официальные размеры засекречены, в США могут потихоньку начинать хвастаться, что они уже в Топ-2 экспортёров нефти.

2. В Евросоюзе боялись зависимости от поставок энергоресурсов из России, а в итоге подсадили себя на зависимость от США. Плохой размен — это как если бы любитель пива, озабоченный состоянием своего здоровья, перешёл с пива на крэк (ссылка):

Европа импортировала рекордные объемы нефти из США.

Согласно данным отслеживания судов, собранным Bloomberg, в этом месяце в Европу танкерами прибудут рекордные 2,2 млн баррелей в день из США.

Зависимость от США — это в принципе плохо, за дружбу с США всегда приходится очень и очень дорого платить. В случае Евросоюза это плохо втройне, так как покупать нефть приходится по заряженным ценам, и так как без нормального доступа к энергоресурсам европейская промышленность обречена на разорение или прозябание.

3. Их нравы. Если на нефтяную иглу США садятся всё глубже, то с выпуском высокотехнологичной продукции есть проблемы. Теоретически следовало бы кричать об этих проблемах, докапываться до их корней, что-то менять, что-то лечить. Однако пока что инженеры, выносящие сор из избы, плохо заканчивают (ссылка):

Бывший инженер Boeing по контролю за качеством Джон Барнетт, сообщивший о проблемах со сборкой самолетов, найден мертвым в своем автомобиле спустя несколько дней после дачи показаний в рамках судебного процесса против компании, сообщает The Daily Mail.

Полицейские обнаружили тело 62-летнего мужчины, который проработал в Boeing 32 года и вышел в отставку в 2017-м, в его автомобиле возле отеля в Южной Каролине. По данным полиции, причиной смерти стала рана, которую Барнетт “нанес сам себе”, при этом расследование инцидента все еще продолжается.

Бывший инженер умер во время судебного процесса, инициированного после ответного иска Boeing. Как пишет The Daily Mail, адвокат Брайан Ноулз сообщил, что Барнетт на прошлой неделе дал показания по этому делу юристам авиапроизводителя.

Процесс связан с прошлыми заявлениями Барнетта о том, что сотрудники во избежание задержек в производстве самолетов Boeing 787 Dreamliner устанавливали на них “второсортные детали”, напоминает издание. При этом проверка, проведенная Управлением гражданской авиации США (FAA) в 2017 году, подтвердила некоторые из его утверждений, потребовав от Boeing принять соответствующие меры.

В конце января FAA сообщило, что не даст согласия компании Boeing на расширение производства самолетов серии MAX, включая 737-9 MAX, и распорядилось провести тщательную проверку всех лайнеров данного типа. Эксплуатация этих самолетов была приостановлена в США после ЧП с Boeing 737 MAX 9 компании Alaska Airlines, который совершил экстренную посадку после того, как у него в воздухе выпала секция фюзеляжа и разгерметизировался пассажирский салон.