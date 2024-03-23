После 40 лет увеличивается риск многих серьезных заболеваний

После достижения отметки в 40 лет организм становится более уязвимым для серьезных заболеваний, таких как ишемическая болезнь сердца, диабет, артериальная гипертензия, остеопороз, онкологические заболевания, когнитивная дисфункция и депрессия. Это связано с естественными изменениями в организме, происходящими по мере старения.

Женщины после 40 лет также подвержены увеличению риска развития серьезных заболеваний из-за менопаузы, которая сопровождается снижением уровня половых гормонов. Эти изменения увеличивают вероятность развития остеопороза, болезней сердца, мозга, сосудистых заболеваний и опухолей, включая рак гормон-чувствительных органов, таких как молочные железы, яичники и матка.

У мужчин после 40 лет возникает андропауза, вызванная снижением выработки половых гормонов. Это делает их более подверженными диабету, остеопорозу, депрессии, гипертонии и другим сердечно-сосудистым заболеваниям, а также атеросклерозу и ухудшению когнитивных функций.

Забота о здоровье после 40 требует внимательного отношения и регулярных профилактических медицинских осмотров. Сбалансированное питание и физическая активность также играют важную роль в поддержании здорового образа жизни.