 

Как распознать симптомы проблем с сердцем?

23.03.2024, 14:07, Разное
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Врач-кардиолог Анастасия Фомичева призывает россиян обращаться к врачу при любом новом дискомфорте в области сердца. По словам специалиста, ранняя реакция на признаки патологий сердца и сосудов критически важна.

Фомичева отмечает, что не все симптомы могут быть явными и, к сожалению, многие не обращают на них должного внимания. Одним из таких признаков является дискомфорт в грудной клетке. Если человек почувствует его впервые, следует обратиться к кардиологу.

Кардиолог также уточняет, какие симптомы требуют немедленного вмешательства:

– Боль, возникающая или усиливающаяся при физических нагрузках, иррадиирующая под левую лопатку, левую руку или плечо.
– Одышка при физических нагрузках или даже в состоянии покоя.

Кроме того, к опасным симптомам относятся: необъяснимая слабость, быстрая утомляемость, перебои в работе сердца, ночной храп, отеки ног, боли в ногах при ходьбе, частые головокружения, обмороки и повышение артериального давления выше 140 на 90.

Важно запомнить, что раннее обращение к врачу в случае подозрения на проблемы с сердцем может спасти жизнь.


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