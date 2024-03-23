Компания Google представила разработчикам второй выпуск Developer Preview (DP) Android 15

Компания Google представила разработчикам второй выпуск Developer Preview (DP) Android 15, в котором внедрена функция, обеспечивающая работу с спутниковой связью.

Обновленная версия операционной системы позволяет приложениям определять использование спутникового подключения через функцию “ServiceState.isUsingNonTerrestrialNetwork()”. Кроме того, поддержка спутниковой связи будет активирована при отправке стандартных SMS или MMS-сообщений и по протоколу RCS.

Вместе с этим, Android 15 DP 2 предлагает и другие значительные улучшения в эффективности работы устройств, плавности интерфейса и безопасности.

Тестирование Android 15 предполагает три этапа с двумя релизами для каждого. Вышли Developer Preview в феврале и марте. Далее ожидается Beta в апреле и мае, а также Platform Stability в июне и июле. Полноценная и финальная версия Android 15 должна появиться в конце лета или начале осени 2024 года, начиная с устройств Google Pixel.