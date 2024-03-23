 

От депрессивного состояния весной помогает физическая нагрузка

23.03.2024, 9:50, Разное
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С приходом весны многие люди сталкиваются с негативными психоэмоциональными симптомами, такими как апатия, раздражительность и подавленное настроение, отмечает психолог Николай Бусловский. Это связано с недостатком солнечного света, свежего воздуха, витаминов и микроэлементов после зимы.

Для борьбы с депрессивным состоянием весной специалист рекомендует увеличить физическую активность, особенно на свежем воздухе. Прогулки, легкие пробежки и катание на велосипеде могут значительно улучшить эмоциональное состояние, так как физическая активность способствует выработке эндорфинов, положительно влияющих на психический тонус и настроение.

Помимо этого, следует следить за качеством питания и обеспечивать себя достаточным сном. Психолог не рекомендует злоупотреблять низкокалорийными диетами, а также налегать на жирную и нежирную пищу. Нормализация сна играет также важную роль в укреплении психического здоровья.

В случае сохранения подавленного эмоционального состояния более двух недель, необходимо обратиться к специалистам для консультации и поддержки.

Это важные меры, направленные на поддержание психического здоровья в период весенней депрессии, отмечает психолог Николай Бусловский, призывая обращать внимание на свой внутренний баланс и заботиться о себе.


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