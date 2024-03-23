 

«Исламское государство в провинции Хорасан» взяло на себя ответственность за нападение на Crocus City Hall

23.03.2024, 8:11, Новости дня
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ИГИЛ (Вилаят Хорасан) взяло на себя ответственность за нападение на популярный концертный комплекс Crocus City Hall под Москвой в пятницу после того, как нападавшие ворвались в него с оружием и зажигательными устройствами, убив по меньшей мере 80 человек и ранив 145.

Террористическая группировка «Исламское государство в провинции Хорасан» (ИГХП), афганский филиал ИГИЛ взяла на себя ответственность за нападение в коротком заявлении, опубликованном связанным с ИГИЛ информационным агентством Amaq в Telegram в пятницу. Он не предоставил доказательств в поддержку этого утверждения.

В нем говорится, что его боевики атаковали на окраине Москвы, «убив и ранив сотни людей и причинив этому месту большие разрушения, прежде чем они благополучно отступили на свои базы», а затем скрылись. Никаких дополнительных подробностей оно не дало.

Россия сообщила о нескольких инцидентах с участием ИГИЛ в этом месяце, а разведывательное управление ФСБ заявило 7 марта, что предотвратило нападение ИГИЛ на московскую синагогу.

На видеозаписи из «Крокус Сити Холла» видно, как огромный комплекс, в котором расположены музыкальный зал и торговый центр, горит, а в воздух поднимается дым. Государственное РИА Новости сообщило, что вооруженные лица «открыли огонь из автоматического оружия» и «кинули гранату или зажигательную бомбу, что привело к возгоранию». Затем они «предположительно скрылись на белом автомобиле Renault», сообщило информационное агентство.

«Россия 24» сообщили, что крыша на площадке частично обрушилась.

Спустя более шести часов пожар удалось в основном взять под контроль. «Очаги возгорания еще есть, но пожар в основном ликвидирован», — сообщил в Telegram губернатор Москвы Андрей Воробьев.


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