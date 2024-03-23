Мнение: Теракты в Париже и Москве: почерк ИГИЛа

Ситуация с терактом в Крокусе постепенно проясняется. На мой взгляд, пока все до степени смешения похоже на не столь уж давний парижский теракт в кафе Батаклан, то есть тут своего рода “французский след”. В общем виде схема такая: террористы-исламисты в столице страны пробираются на какой-нибудь пафосный концерт, на которой собралась “чистая публика” из, условно, “высшего среднего класса”; на сцене арабы достают автоматы и начинают без затей стрелять прямо в зал. Это, стало быть, не Норд Ост – в теракте типа Батаклан террористы не столько берут в заложники ради выполнения каких-то своих требований, а просто и без затей убивают побольше зрителей. Я поискал – нашел свой пост “по горячим следам” теракта во Франции в 2015 году, писаный в режиме, можно сказать, онлайн:

Норд-Ост в Париже

А что в Париже-то происходит – опять ИГИЛ?? 18 погибших, какие-то заложники в театре… Ничего себе! Или это просто местные арабы шалят, ничего серьезного?

Нет, вроде уже 30 погибших. И в театре вроде 60 в заложниках. Это уже какой-то “Норд-Ост”!

Так, погибших уже 40. При этом до сих пор не слышно ни о каких требованиях. Что там вообще происходит?! Мда… Но вот что удивило: Варламов пишет в своем блоге – “только что прилетел в Париж, попал в самое пекло”. Этот парень все ж не зря первый блогер в нашей деревне. Переключаемся на Варламова…

Но больше всего умиляет, конечно, реакция в нашей блогосфере – злорадство. Типа, “вот вам, французы!” Хотя, если действительно правильны появившиеся сообщения, будто бы нападавшие орали “Это вам за Сирию!” – есть повод сильно призадуматься и даже пригорюниться. Ибо получается, что РОВНО ТО ЖЕ САМОЕ вполне может произойти и у нас в любой момент” (2015, 14 ноября)

Гм… Мда. Получается, я практически накаркал. Правда, все-таки “то же самое” произошло у нас аж спустя 9 лет – большой срок. Но вообще – сходства терактов впечатляют. Смотрите – масса совпадений.

1. Место. Батаклан в Париже – модное место, кафешантан и мюзик-холл, расположенное не в самом центре, но популярное у обеспеченной публики. “Крокус-сити-холл” – тоже своего рода кафешантан, и тоже расположен не в центре Москвы, но на Рублевке, и в Крокус любит ходить тоже весьма обеспеченная публика.

2. Мероприятие. В Батаклане 13 ноября 2015 года люди собрались на концерт не самой популярной, но уважаемой рок-группы Eagles of Death Metal; в Крокус-сити-холле любители рока собрались на концерт также уважаемой, но не самой популярной рок-группы “Пикник”.

3. Способ. В обоих случаях, и в Париже, и в Москве, террористы выскочили на сцену и начали косить публику из автоматов.

4. ИГИЛ. За теракт в “Батаклане” ответственность взяла на себя группировка “Исламское государство”. За теракт в Крокусе уже взял на себя ответственность ИГИЛ – то есть опять же Исламское государство.

ОТЛИЧИЕ: в Париже террористы пытались взять публику в заложники; в Крокусе заложников не брали – перебили сколько смогли и побежали на выход.

5. В Париже террористы кричали “Это вам за Сирию!” Про то, что кричали (и кричали ли вообще) террористы со сцены Крокуса – неизвестно. Но наиболее вероятная версия, если это действительно ИГИЛ – это опять же “за Сирию!” Обалдеть.

Не случилось самого страшного совпадения двух терактов. В 2015 году “Батакланом” террористы лишь завершали свой жуткий план по истреблению парижан; начали они в тот день с теракта на стадионе Стад де Франс, поскольку в тот день там шел важный матч Франция – Германия, стадион был битком, и зрителей предполагалось взорвать при помощи террористов-смертников (и действительно было три самоподрыва).

По удивительному совпадению, вчера ведь тоже в Москве был крупный футбольный матч – Россия-Сербия! Это нам, получается, очень повезло, что до футбола в этот раз у исламистов дело не дошло. Или, может, они изначально планировали теракт на 22 марта, именно чтоб “зацепить” еще и стадион, как в Париже – но что-то у них пошло не так?! И оставили поэтому только расстрел на выступлении рок-группы?

Как-то мне кажется, что столько совпадений не может быть случайностью. Одни и те люди, что ли, планировали? Но странно – ведь в 2021 году французы провели большой процесс, по результатам которого пересажали всех исполнителей терактов в Париже в 2015 году…

Странно, странно это всё… Вот уж кого мы точно не ожидали на фоне нескончаемой и только разрастающейся СВО – так это еще и давно вроде бы забытого и списанного в утиль ИГИЛа… И они еще и скрылись! Будут и дальше у нас тут “за Сирию” мстить?!