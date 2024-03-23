 

Мнение: Ого! Теракт!

23.03.2024, 2:59, Разное
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Слушайте, да вообще никакого покоя тут у вас нет. Теперь еще и теракт! Я пришел домой, только решил расслабиться – и тут шквал звонков: что происходит? Ты где? Слыхал?! Что думаешь?? и т.д.

Главное, получается – это сбылся прогноз/предупреждение о “страшном теракте”, который распространяли американцы пару недель назад. И даже, помнится, призывали всех американских граждан свалить из Москвы – посольство США такое распространяло. А все типа ржали, “что там такое америкосы еще придумали”.

Правда, нестыковочка по срокам. Они предупреждали о “крупном теракте” ДО выборов – а получилось ПОСЛЕ выборов, первый же уикенд после “судьбоносного события”. Но вообще – какое-то дежавю: читаю – трое в камуфляже с автоматами С ЧЕРНЫМИ БОРОДАМИ… Это что, блин, такое – опять “исламский терроризм”? Давно не было? Кровля рушится в этом Крокус-Сити… Что вообще происходит? Владелец Крокуса, как мы знаем – Агаларов, он то ли азербайджанец, то ли азербайджанский еврей. Так это тогда – страшная месть армян? Как в 1979 году?

Какие вообще “люди с бородами”, что за телепортация в начало века?? Бред какой-то…

UPD. Ну и что довольно неприятно осознавать – это уже нам не Зимняя вишня и не теракт на Дубровке. Никто нам в мире сочувствовать не будет. Никто.

Источник: Размышления вольного социолога


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