Рупор кремлевской пропаганды: Сад демократии
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Путин напал на США и заставляет принимать наркотики.
—
Источник: Colonel Cassad
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Путин напал на США и заставляет принимать наркотики.
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет
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