 

Рупор кремлевской пропаганды: Сад демократии

23.03.2024, 0:50, Разное
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Путин напал на США и заставляет принимать наркотики.

Источник: Colonel Cassad


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