Мнение: Как стать богатым, во что инвестируют в России и почему не изымают российские активы

1. В Школе Капитализма я рассказываю, что стать богатым очень просто — достаточно много зарабатывать и мало тратить. Цитирую из поста (ссылка):

…Рассмотрим несколько типичных ситуаций.



А. Разнорабочий на стройке получает 50 тысяч рублей. Он может окончить курсы экскаваторщика и получать уже 120 тысяч за более лёгкую в физическом плане работу. Но на курсы он не идёт, так как не хочет учиться, не искать новую работу, не хочет отвечать за экскаватор и так далее.



Б. Экскаваторщик на той же стройке получает 120 тысяч рублей. Он мог бы тратить 50 тысяч, как его товарищ разнорабочий, и откладывать ползарплаты каждый месяц, но не хочет. Так как тогда пришлось бы отказаться от взятой в кредит машины и вдрызг разругаться с женой, которая привыкла летать в Таиланд каждый год.



В. Бизнесмен, который поставляет щебень на эту стройку, неплохо зарабатывает на добыче и продаже щебня. Однако щебень — это так, для денег. Для души у него есть крутой ресторан в центре города, который работает в серьёзный минус. Но закрывать ресторан бизнесмен не готов: это его любимое детище, куда он вбухал кучу ресурсов, и где он каждый вечер отдыхает с друзьями.



Г. Застройщик, который платит троим вышеперечисленным персонажам, жёсткий парень: он много зарабатывает, мало тратит и умело ведёт бизнес. Проблема в том, что он взял пару миллиардных кредитов, чтобы быстрее расти, и если хоть что-то пойдёт не так, его ждут банкротство и, вероятно, уголовное дело. Пока что ему везёт…



Теоретически все четверо могут перейти в режим здорового капитализма — увеличив доходы, порезав расходы или перестав напропалую рисковать. Перейти постепенно, безболезненно, шаг за шагом сменив нездоровые привычки на здоровые. На практике, однако, они предпочтут оставить всё как есть, чтобы не менять свои жизненные правила, и чтобы не покидать привычной колеи…

2. Самые популярные у инвесторов отрасли экономики России по итогам 2023 года (ссылка):



Сильнее всего в экономике РФ в 2023 году выросли инвестиции в производство готовых металлических изделий (на 85,5 процента), компьютеры, электронные и оптические приборы (71,8 процента), а также электрическое оборудование (67,8 процента), пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.

Общая сумма инвестиций в основной капитал по итогам прошлого года превысила 34 триллиона рублей, что почти на 10 процентов больше показателей 2022-го, приведенных в реальном выражении.

Текущую структуру инвестиционного роста эксперты объясняют идущими в стране процессами импортозамещения, а также нуждами гособоронзаказа. При этом среди российских отраслей, ориентированных в основном на потребительский рынок, высокий рост инвестиций показали только производство автомобилей (на 65 процентов) и производство напитков (на 47 процентов), в то время как вложения в производство продуктов питания продемонстрировали практически нулевой рост.

3. Ещё к вопросу о том, почему европейцы не торопятся окончательно красть замороженные российские активы (ссылка):

Вражеский орган пропаганды агентство Reuters пообщался с европейским чиновником, который занимается вопросом изъятия российских активов.

Во время разговора выяснилось, что изъятие активов – это прямой путь к банкротству главного европейского депозитария Euroclear.

Более того, в ЦБ РФ хранятся активы Euroclear на €33 млрд, которые могут быть изъяты в качестве ответной меры.