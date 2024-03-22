Рупор кремлевской пропаганды: Теракт в “Крокусе”
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В Москве крупный теракт.
Группа боевиков с автоматами ворвалась в "Крокус", убила охранников и начала расстреливать гражданских. Пока сообщают о 15 убитых и почти 50 раненых, но число жертв наверняка больше. В здании пожар, пожарные не могут начать тушение. Нет информации и о том, что с террористами. Информации о их ликвидации не поступало.
В начале месяца США и их сателлиты выпускали предупреждения об угрозе терактов в России. Наверняка знали.
Данная ситуация лишний раз напоминает о необходимости введения в стране смертной казни за терроризм и пособничество ему.
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Источник: Colonel Cassad
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