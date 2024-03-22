Autodesk запретила продажу софта в России с 20 марта

С начала весны крупнейший мировой поставщик программного обеспечения, американская компания Autodesk, приняла строгое решение — с 20 марта прекратить предоставление своих продуктов и услуг компаниям из России. Письмо, отправленное российским клиентам, является ярким свидетельством этого решения.

Официальное заявление фирмы четко указывает на запрет использования их продуктов российскими компаниями: “Не должны разрешать ни одной из ваших российских компаний использовать наши продукты и услуги”.

Этот запрет распространяется также на юридические лица России, включая авторизованные дочерние компании и третьи лица, находящиеся в стране.

Основной причиной для принятия такого решения стало введение 12-го пакета антироссийских санкций со стороны Евросоюза. Этот пакет запрещает поставку, передачу, экспорт или предоставление услуг, включая компьютерное программное обеспечение для промышленного дизайна.

Подлинность письма подтвердили три клиента компании, усиливая серьезность этого шага.

Это решение стало частью обширного международного контекста, в котором различные страны принимают антироссийские меры. Недавно США также расширили свой список антироссийских санкций.