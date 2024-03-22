Москвича, увидевшего Липецк из окна поезда, доставили в психбольницу

Жителя Москвы Германа Миллера госпитализировали после того как он случайно увидел Липецк из окна поезда. 32-летний мужчина, работающий мерчендайзером в одном из столичных супермаркетов, ехал в вагоне класса люкс на отпуск по маршруту «Москва-Сочи».

Миллер признаёт, что в брошюре о поведении за МКАДом упоминалось о необходимости ехать с зашторенными окнами, но он допустил фатальную ошибку – спросонья случайно открыл шторку и увидел «ужасающего вида строения».

«Я сначала не понял, что это – грязь, кратеры, глыбы чугунные. Думал, это декорации для военных фильмов какие-то, ну знаете, Верден или вроде того. Но как увидел что там копошатся люди, сразу плохо стало. Они ещё были все в чудовищных обносках никому не известных брендов», – с ужасом вспоминает он.

Со слов врачей после увиденного психика жителя столицы не выдержала – очнулся он уже на больничной койке в столичном психиатрическом диспансере. Сейчас пострадавший проходит курсы восстановительной терапии с использованием таких методов как целебные маски из ананасов и втирание мякоти питахайи в кожу.

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