Новый смартфон Xiaomi Civi 4 Pro получит улучшенный процессор Qualcomm

Портал GSMArena представил новый смартфон Xiaomi Civi 4 Pro, который получил улучшенный процессор Qualcomm, двойную селфи-камеру и основную камеру от Leica.

Устройство оснащено 6,55-дюймовым AMOLED-дисплеем с изогнутыми краями, разрешением 1,5K (2750х1236 пикселей) и частотой обновления 120 Гц. Также имеется защитное стекло Corning Gorilla Glass Victus 2, обеспечивающее максимальную яркость в 3000 нит и поддержку Dolby Vision и HDR10+.

Фронтальная камера оборудована двумя сенсорами разрешением 32 Мп, позволяющими снимать видео в формате 4K. Основная камера на 50 Мп оснащена объективом Leica Summilux, а также имеется 50-мегапиксельный телеобъектив с двукратным оптическим зумом и ультраширокоугольный модуль на 12 Мп.

За производительность устройства отвечает новый 4-нм чип Snapdragon 8s Gen 3 с видеоускорителем Adreno 750. Пользователям предложены варианты с 12 или 16 ГБ оперативной и 256 или 512 ГБ встроенной памяти.

Аккумулятор емкостью 4700 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 67 Вт. Среди других особенностей стоит отметить поддержку Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 и NFC для бесконтактных платежей.

Xiaomi Civi 4 Pro поступит в продажу в Китае по цене от 3 тыс. юаней (примерно 38,2 тыс. рублей).