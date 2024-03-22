 

Рупор кремлевской пропаганды: Завалили графа Бодона

22.03.2024, 16:35, Разное
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По данным Foreigh Combotant (https://foreigncombatants.ru/index.php?title=Адриен_Бодон) 1 февраля 2024 года российские войска уничтожили на Украине французского графа Адриена Бодон де Мони-Пажоля.
Граф приехал повоевать на Украине в январе 2024 года и был уничтожен российскими военными через 3 недели в Херсонской области.

Бодон был операторам БПЛА Shark, который корректировал удары РСЗО HIMARS. Во время охоты на HIMARS в Херсонской области, российский беспилотник обнаружил расчет вражеского БПЛА, после чего по нему был нанесен удар. Вместе с Бодоном был убит французский легионер Геннадий Германович.

Данный граф является одним из многих французов уничтоженных российскими войсками на Украине. Скоро их будет еще больше.

Источник: Colonel Cassad


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