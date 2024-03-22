 

Мнение: Удары отчаяния

22.03.2024, 16:29, Разное
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Фото из учебника “Сто лет ГОЭЛРО”

Теперь и ДнепроГЭС разбили. Всё “советское наследие”, про которое писали в школьных учебниках, по ходу этой войны последовательно разбивают в хлам. Сначала Каховское водохранилище – к черту, теперь ДнепроГЭС… Учебники теперь будут переписывать? Будут, наверно. Придется. ДнепроГЭС всегда шел как этакий образец “сталинских пятилеток”, а еще в качестве иллюстрации “как Соввласть реализовывала ленинский план ГОЭЛРО”. Пытались на уровне мема вбить это в сознание советских школьников. Большинство, конечно, нихрена не запомнили, но все-таки картинка с ДнепроГЭСом из учебника истории совка для 6 класса – у многих забита прямо в подсознание.

И вот на третий год войны и по нему ударили. “Директор «Укргидроэнерго» отмечал, что по Днепровской ГЭС было нанесено два удара. В результате прямых попаданий ГЭС-2 находилась «в критическом состоянии», а работа ГЭС-1 была парализована, пишет «Российская газета». Одна из ракет попала в опору ГЭС-2, были разбиты подкрановые балки, нужно восстанавливать полностью машинный зал и электрическое оборудование”.

И что потом скажет любознательный шестиклассник, придя с урока домой? “Папа, а что теперь с ДнепроГЭСом, про который нам училка рассказывала? – Да разбили мы его в хлам, сынок. – Как?! – Ракетами, сынок. Ракетами”.

Вообще это удары отчаяния, и понятно, почему предыдущие два года от них старательно воздерживались: ситуация безвыходная. Если РФ проиграет – придется платить за восстановление в порядке репараций, если выиграет – в порядке восстановления “братской Украины”. А это – огромные деньги. То же и с Каховским водохранилищем. Один Мариуполь, через постановку “под напряг” всех регионов РФ вплоть до Хабаровского края, показательно восстановить “под ключ”, наверно, смогут; но в России нет столько регионов, чтобы они за свой счет восстанавливали всю Украину, включая еще и сложные гидротехнические сооружения.

Кстати, в этом ответ и на вопросы, которыми постоянно мучаются “военкоры” и прочее озверевшее дурачьё: мосты не разбивают тоже поэтому. Прямой убыток, причем при любом исходе. Всё просто.

Источник: Размышления вольного социолога


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