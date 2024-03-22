В России собираются легализировать “белых” хакеров

Российские власти планируют законодательно оформить деятельность так называемых “белых” хакеров, которые занимаются поиском уязвимостей в программном обеспечении компаний. По информации газеты “Известия”, это стало известно из источников в Государственной думе.

Согласно совместному законопроекту от депутатов “Единой России” и “Новых людей”, планируется внести изменения в статью 16 ФЗ “Об информации, информационных технологиях и о защите информации”.

Предполагается, что заказчики получат законную возможность нанимать специалистов по Bug Bounty – поиску уязвимостей в ПО. Депутат Антон Немкин, один из авторов законопроекта, отметил, что многие крупные российские IT-компании, такие как “Яндекс”, Ozon, VK и “Тинькофф”, уже давно пользуются услугами “белых” хакеров.

Однако на данный момент деятельность таких специалистов не полностью регулируется законодательством, что приводит к правовым пробелам.