 

В России собираются легализировать “белых” хакеров

22.03.2024, 11:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Российские власти планируют законодательно оформить деятельность так называемых “белых” хакеров, которые занимаются поиском уязвимостей в программном обеспечении компаний. По информации газеты “Известия”, это стало известно из источников в Государственной думе.

Согласно совместному законопроекту от депутатов “Единой России” и “Новых людей”, планируется внести изменения в статью 16 ФЗ “Об информации, информационных технологиях и о защите информации”.

Предполагается, что заказчики получат законную возможность нанимать специалистов по Bug Bounty – поиску уязвимостей в ПО. Депутат Антон Немкин, один из авторов законопроекта, отметил, что многие крупные российские IT-компании, такие как “Яндекс”, Ozon, VK и “Тинькофф”, уже давно пользуются услугами “белых” хакеров.

Однако на данный момент деятельность таких специалистов не полностью регулируется законодательством, что приводит к правовым пробелам.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.03 / МОК разрешил российским спортсменам участвовать в Олимпиаде под флагом СССР

22.03 / Школьная учительница Кологривого рассказала, каким был артист до скандальной славы

22.03 / Терапевт назвал основные причины тяжести в ногах

22.03 / Татьяна Васильева раскритиковала Ксению Собчак за хамство и высокомерие

22.03 / В России появился новый вид мошенничества с нотариусом

22.03 / Индекс RSBI свидетельствует об оптимизме среди малого и среднего бизнеса

22.03 / «Русские больше не поставляют нам хреновину» – главный инженер назвал основную причину неполадок «Боингов»

22.03 / Большая резинка – главный аксессуар весны для волос: как ее стильно вписать в прическу

22.03 / Почему наевшись, мы продолжаем искать вкусную еду?

22.03 / Мнение: О сложных решениях… Почему ракеты прилетают по жилым домам?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика