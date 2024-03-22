МОК разрешил российским спортсменам участвовать в Олимпиаде под флагом СССР

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах 21 марта сообщил, что по решению президиума организации российским спортсменам разрешено выступать на Олимпийских играх 2024 года в Париже под флагом и гимном Советского Союза.

– Наши привлеченные юристы, специализирующиеся на международном спортивном праве, подготовили заключение, согласно которому Россия грубо нарушила процедуру выхода из состава СССР. Таким образом, спортсмены остаются советскими гражданами, – заявил глава МОК.

По итогам обсуждения вопроса на закрытом заседании члены МОК пришли к выводу об отсутствии правовых оснований для запрета участия советских спортсменов на Олимпийских играх под символикой СССР, в том числе в принятии участия в параде атлетов на церемонии открытия, о чём направлено уведомление Олимпийскому комитету России и МИД РФ.

Министр спорта РФ Олег Матыцин в свою очередь заявил, что его ведомство готово найти и отправить в Париж атлетов, желающих выступать под советским флагом, при условии предоставления гарантий их возвращения в Россию после завершения соревнований.

– Мы готовы закрыть глаза на юридические формальности для защиты профессиональных интересов наших спортсменов, – подчеркнул чиновник. – В конце концов под красным флагом выступать лучше, чем под белым, а гимн у нас и вовсе тот же самый.

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