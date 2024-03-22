Терапевт назвал основные причины тяжести в ногах

Терапевт Юрий Лаптев разъясняет, что стоит за неприятным ощущением тяжести в ногах. Одной из основных причин является варикозное расширение вен, сопровождающееся нарушением кровотока и работы клапанов в сосудах ног. Это приводит к неэффективной циркуляции крови, которая не возвращается обратно к сердцу должным образом.

Носить неудобную обувь или обувь на высоком каблуке также увеличивает риск развития варикоза, отмечает Лаптев. Кроме того, у людей, страдающих синдромом беспокойных ног, часто возникает ощущение тяжести в нижних конечностях. Этот неврологический нарушение вызывает дискомфорт во время сна или покоя, приводя к необходимости постоянно двигать ногами.

Проблемы с кровообращением также могут проявляться чувством тяжести в ногах, особенно при наличии сердечно-сосудистых заболеваний. Избыточный вес также играет свою роль: он увеличивает нагрузку на сосуды ног и повышает риск развития заболеваний нижних конечностей.

Врач подчеркивает важность обращения к медикам, если ощущение дискомфорта, тяжести и усталости в ногах становится постоянным или периодически усиливается.