Вопреки санкциям — экономика России превзошла все ожидания

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Ещё 2022 году РФ была признана страной, подвергшейся наибольшему количеству санкций в мире. Неудивительно, что эксперты запаслись попкорном в ожидании близкого краха российской экономики. Однако она растёт и развивается, перепрыгнув показатели большинства западных экономик. Более того, прогноз МВФ на этот год был повышен с 1,5% до 2,6%.

Работают ли санкции в отношении непокорных стран, вопрошает The Hill. Вопрос очень актуальный на фоне сообщений, что спустя два года после введения масштабных западных санкций экономика РФ продолжает развиваться. Причём даже лучше, чем можно было предположить в самых смелых прогнозах.

Как напоминает издание, США и Европа пошли на беспрецедентные меры в отношении Москвы: замораживание валютных и золотовалютных резервов, ограничение возможностей ЦБ использовать доллары и евро, ограничение цен на российскую нефть и нефтепродукты.

Их было столько, что ещё в 2022 году РФ была признана страной, подвергшейся наибольшему количеству санкций в мире — больше чем Иран, Куба и Северная Корея, вместе взятые. Неудивительно, что эксперты ожидали близкого краха российской экономики. И резкое падение курса рубля с марта по июнь 2022 года воспринималось как первый признак.

Реальный ВВП РФ также снизился на 2% в 2022 году, и западные аналитики запаслись попкорном в ожидании дальнейшего сокращения, пишет The Hill. Однако российская экономика, напротив, выросла более чем на 3%, перепрыгнув показатели большинства западных экономик. Более того, прогноз МВФ на этот год был повышен с 1,5% до 2,6%.

В поисках объяснений эксперты пришли к выводу, что РФ сумела во многом избежать последствий санкций благодаря посредникам, которые стали своего рода «прачечными самообслуживания» для российской нефти и других товаров. Кроме того, большую часть времени цены на нефть были выше 60 долларов за баррель.

По мнению бывшего первого заместителя директора-распорядителя МВФ Энн Крюгер, эффективность санкций со временем лишь снижается, а вот бремя для стран, которые их ввели, наоборот, повышается. Появляются дополнительные подводные камни для Запада. Например, роль доллара в международных финансах может потенциально ослабнуть.

При этом российские Минфин и ЦБ помогли экономике страны пережить финансовые кризисы, нацеливаясь на инфляцию, наращивая валютные резервы и сдерживая дополнительные расходы. А Путин на недавнем выступлении и вовсе заявил, что согласно рейтингу ВВП Всемирного банка, экономика РФ по паритету покупательной способности сейчас больше, чем у всех западных стран, за исключением двух.

Российский президент также выразил уверенность в том, что западным государствам будет труднее сохранять приверженность санкциям в случае затягивания конфликта. В любом случае, считает The Hill, полная история жизнестойкости РФ ещё не рассказана.