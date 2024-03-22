 

Татьяна Васильева раскритиковала Ксению Собчак за хамство и высокомерие

22.03.2024, 10:21, Разное
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Актриса Татьяна Васильева выразила свое недовольство по поводу поведения и стиля ведения программ Ксении Собчак. 77-летняя актриса отметила, что она была гостем в передачах Ксении Собчак и услышала, как она общается с людьми — высокомерно и пренебрежительно.

Татьяна Васильева посетовала на то, как журналистка общается с окружающими. Артистка также указала на ее недружелюбное отношение к людям. Актриса также упомянула о предложении принять участие в шоу ведущей, за что ей предлагали хорошее вознаграждение, но она отказалась.

Васильева подчеркнула, что не понимает мотивов и действий Собчак, и выразила свое негодование по поводу ее поведения и стиля работы. Подобные высказывания актрисы в очередной раз доказывает, что отношение к деятельности и личности Ксении Собчак в обществе крайне неоднозначное.

Ранее Васильева стала гостьей передачи “Сегодня вечером”, которую ведет Николай Цискаридзе. Несмотря на то, что выпуск был посвящен оперной певице Марии Каллас, Татьяна Васильева решила поделиться необычными фактами о себе. Оказалось, что в школьные годы знаменитость испытывала страсть к досугу с незнакомцами.


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