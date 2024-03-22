В России появился новый вид мошенничества с нотариусом

В РФ появились новые методы мошенничества, особенно активно используемые в онлайн-среде. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на совместный материал с Федеральной нотариальной палатой.

Один из наиболее распространенных видов обмана — мифические нотариальные доверенности. Мошенники убеждают жертву, что ее документы оказались в руках преступников, которые с их помощью собираются лишить ее денег или продать имущество. Для предотвращения потерь предлагается “спасти” собственность, самостоятельно продав квартиру и переведя деньги на “безопасный счет”.

Телефонные звонки остаются одним из популярных средств вымогательства, а также QR-коды и электронные подписи, используемые для перенаправления пользователей на фальшивые сайты или участия в мошеннических схемах с онлайн-продажами имущества.

Ранее уже обсуждалось создание мошенниками голосовых дипфейков и риски, связанные с уходом россиян от использования зарубежных облачных сервисов.